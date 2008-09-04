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Retirado un anuncio de iPhone en Reino Unido por publicidad engañosa

Asegura que da acceso a "todas las partes de Internet" pero no soporta las aplicaciones Java y Flash.

FACUA.org
Europa-04/09/2008
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El regulador británico de la publicidad (ASA, por sus siglas en inglés) ha prohibido a Apple, multinacional estadounidense, seguir emitiendo un anuncio de su teléfono iPhone al considerar que supone una publicidad engañosa debido a que asegura que da acceso a «todas

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