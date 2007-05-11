Retirado un anuncio fraudulento de 'segundamano.es' que ofertaba el iPhone antes de su lanzamiento real al mercado
"Ya disponemos de la revolución en telefonía móvil, el nuevo ¡iPhone Apple!", aseguraba el anuncio. En México se ha producido un timo similar.
FACUA.org
España-11/05/2007
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Tras la reclamación de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), el portal de anuncios de compraventa de artículos usados segundamano.es (propiedad de Anuntis Segundamano España) ha retirado hoy un anuncio fraudulento en el que un vendedor ofertaba