Retirados del mercado todos los quesos de leche cruda de oveja pasta blanda de la marca Ohian Txiki Koop
Tras detectarse un caso de un afectado por meningitis en Madrid después de su consumo. También fueron distribuidos en las comunidades de Cataluña y País Vasco.
Europa Press
España-07/02/2018
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Todos los lotes del «queso de leche cruda de oveja de pasta blanda» elaborados por la empresa Ohian Txiki Koop, ubicada en el País Vasco, han sido retirados del mercado tras detectarse un caso en Madrid de contaminación microbiológica por Listeria monocytogenes por u