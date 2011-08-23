Retirados varios lotes del enjuague bucal Oral-B Complete en América Latina
Esta versión del producto no se comercializa en Europa, por lo que la medida no ha afectado a los mercados españoles.
FACUA.org
América-23/08/2011
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La compañía Procter & Gamble ha retirado del mercado todos los lotes de las versiones hierbabuena y menta refrescante de su enjuague bucal Oral-B Complete en México, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica , Panamá, Ecu