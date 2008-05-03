Retiran del mercado 18 toneladas de alimentos en Italia con fechas de caducidad falsas
Una mayorista cambiaba las etiquetas para seguir comercializando productos congelados que caducaron en 2005.
FACUA.org
Europa-03/05/2008
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La Guardia de Finanzas de Turín (norte de Italia) ha decomisado 18 toneladas de alimentos, setas y pescado congelado, ya caducados -en algunos casos desde hacía más de un año- a los que se había cambiado la etiqueta con una nueva fecha de caducidad para introduc