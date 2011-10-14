Retiran el producto Salerm Cosmetics Estabilizante 1:1 por alto contenido en formol y alcohol metílico
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de la comercialización y su retirada del mercado.
FACUA.org
España-14/10/2011
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de la comercialización y la retirada del mercado del cosmético Salerm Cosmetics Estabilizante 1:1 por su alto contenido en formol y alcohol metílico, sustancias peligrosas para la