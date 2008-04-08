Nuestras accionesHeparina Sódica Chiesi

Retiran un anticoagulante contaminado con una sustancia relacionada con reacciones adversas graves en EEUU y Alemania

Chiesi se suma a los laboratorios con heparina sódica contaminada detectados en América y Europa. EEUU investiga las muertes de más de 20 pacientes a los que se suministró un anticoagulante de Baxter International.

FACUA.org
España-08/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada preventiva de un anticoagulante, heparina sódica, del laboratorio Chiesi, debido a que en la materia prima empleada para su fabricación se ha enc

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