Retiran un complemento alimenticio por poseer un componente contra la disfunción eréctil, alerta FACUA
La Aemps ha conocido la presencia del principio activo yohimbina en Pal ode Cabinda + Tribulus Cápsulas a través de una denuncia del Departamento de Salud de la Delegación Territorial de Guipúzcoa.
FACUA.org / Europa Press
España-19/04/2019
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