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Retiran un complemento alimenticio por poseer un componente contra la disfunción eréctil, alerta FACUA

La Aemps ha conocido la presencia del principio activo yohimbina en Pal ode Cabinda + Tribulus Cápsulas a través de una denuncia del Departamento de Salud de la Delegación Territorial de Guipúzcoa.

FACUA.org / Europa Press
España-19/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la prohibición y la orden de retirada del mercado de todos los ejemplares del complemento alimenticio Pal ode Cabinda + Tribulus Cápsulas por contener el principio activo yohimbina (utilizado contra la disfunción eréctil)

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