Nuestras accionesConsumidos en un hotel de Jávea (Alicante)

Retiran una partida de mejillones congelados de la marca Estrella Polar tras intoxicarse 39 personas

Se trata del lote 010DOP-18, con fecha de consumo preferente en enero de 2020 y fabricado el 19 de enero de este año.

FACUA.org / Europa Press
España-13/04/2018
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Un total de 39 personas han sufrido una intoxicación alimentaria tras consumir unos mejillones congelados de origen gallego de la marca Estrella Polar en un hotel de Jávea (Alicante). Los afectados evolucionan favorablemente.

El producto se ha distribuido en la Comunitad Vale

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