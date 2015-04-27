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Revelan un fallo de seguridad que deja cientos de gasolineras en España vulnerables a ataques informáticos

Un experto en seguridad comprueba que estas estaciones de servicio vinculan su red privada con internet sin proteger sus datos.

FACUA.org
España-27/04/2015
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Un experto en seguridad ha destapado un fallo que deja a cientos de gasolineras en España vulnerables a ataques informáticos que podrían poner en riesgo la seguridad de sus tanques de combustible, entre otras cosas, informa la revista web

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