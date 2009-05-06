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Ros anima a Redtel y a la industria audiovisual a continuar las conversaciones sobre el control de las descargas

"No podemos tomar una decisión precipitada que esté al margen de iniciativas internacionales", dice el secretario de Estado de Telecomunicaciones

FACUA.org
España-06/05/2009
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, animó este martes a los operadores de telecomunicaciones agrupados en Redtel y a la industria audiovisual a que continúen las conversaciones sobre la futura regulaci&oacu

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