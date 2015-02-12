Más noticias

Ruiz Mateos deberá pagar 92 millones a los acreedores del principal emisor de pagarés de Nueva Rumasa

La sociedad José María Ruiz Mateos ocultó los fondos recaudados de la emisión y los transfirió a Bardajera, la "caja única" de Nueva Rumasa.

Europa Press
España-12/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha condenado al empresario jerezano José María Ruiz Mateos y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad Jos&eacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos