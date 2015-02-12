Ruiz Mateos deberá pagar 92 millones a los acreedores del principal emisor de pagarés de Nueva Rumasa
La sociedad José María Ruiz Mateos ocultó los fondos recaudados de la emisión y los transfirió a Bardajera, la "caja única" de Nueva Rumasa.
Europa Press
España-12/02/2015
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El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha condenado al empresario jerezano José María Ruiz Mateos y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad Jos&eacu