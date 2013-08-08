Rumbo señala que fue Ryanair quien subió los precios para volar a Santiago tras el accidente
La agencia ha indicado en un comunicado que la aerolínea de bajo coste es la única que puede incidir sobre las tarifas de sus vuelos.
FACUA.org
España-08/08/2013
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Rumbo, agencia de viajes on-line, ha asegurado en un comunicado que los precios de los billetes de avión para viajar con la compañía Ryanair a Santiago de Compostela tras la tragedia ferroviaria del 24 de julio fueron incrementados por la propia compañía aérea.
La agencia niega las acusaci