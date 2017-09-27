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Ryanair anuncia más cancelaciones a partir de noviembre que afectarán a otros 400.000 pasajeros

FACUA considera inaceptable este suma y sigue en las cancelaciones masivas y reitera su petición de contundencia en las sanciones que debe imponer Fomento.

FACUA.org
Europa-27/09/2017
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Ryanair ha anunciado más cancelaciones que afectarán a otros 400.000 pasajeros. En este caso, se trata de reservas de 18.000 vuelos que estaban previstos desde el próximo 17 de noviembre hasta los primeros meses de 2018.

La aerolínea ha indicado en un comunicado

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