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Ryanair, condenada a indemnizar a Atrápalo por "competencia desleal"

Al calificar de "ilícita" su actividad, referirse a ella como "parásitos del sector" y acusarla de "cobrar de más por los billetes" vendidos de la aerolínea.

FACUA.org
España-09/11/2012
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Ryanair a indemnizar con 40.000 euros a Atrápalo por «competencia desleal», tras rechazar el recurso interpuesto por la compañía que preside Michael O’Leary, fallo que viene

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