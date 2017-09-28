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Ryanair hace negocio con sus cancelaciones: aplica un cargo ilegal por reubicar en otros vuelos

FACUA denuncia que la falta de contundencia sancionadora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea favorece que se incrementan las irregularidades de la aerolínea.

FACUA.org
España-28/09/2017
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha recordado a todos los pasajeros que estén afectados por las cancelaciones de vuelos que está realizando Ryanair, que la compañía aérea no puede cobrarles ning&ua

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