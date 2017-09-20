Nuestras accionesTraduce de forma incorrecta el reglamento europeo

Ryanair intenta despistar en las redes: tergiversa qué dice la ley y omite el derecho a compensación

La aerolínea inventa que los pasajeros afectados por sus cancelaciones sólo pueden efectuar "reclamaciones de gastos".

FACUA.org
España-20/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Ryanair intenta despistar en las redes sociales a los afectados por sus cancelaciones tergiversando el contenido de la legislación europea. La aerolínea está dejando sin respuesta multitud de consultas de pasajeros que pregunta

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