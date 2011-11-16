Ryanair paga una comisión de un euro al personal de tierra por cada maleta rechazada
Para que los empleados puedan cobrar el incentivo tienen que presentar una media de dos bolsas de mano rechazadas por cada día trabajado.
FACUA.org
España-16/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La aerolínea de bajo coste Ryanair ofrece comisiones al personal de tierra en nuestro país por cada usuario al que obliguen a facturar su equipaje de mano por su excesivo tamaño.
Así lo demuestra un documento elaborado por la compañía que provee es