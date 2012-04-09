Ryanair se mofa del derecho de huelga de los trabajadores del Sepla
La aerolínea irlandesa emite un comunicado donde anima a los consumidores a "cambiarse a las tarifas de Ryanair sin huelgas garantizadas".
FACUA.org
España-09/04/2012
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Ryanair ha emitido un comunicado en su web donde se mofa del derecho de huelga de los trabajadores del Sepla. La compañía «agradece a los dirigentes del sindicato de pilotos Sepla su convocatoria de huelga en Iberia». Destaca que la «principal consecuencia,