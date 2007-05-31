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Salgado asegura que el reglamento europeo de terapias avanzadas no afectará a la producción en los hospitales españoles

Debido a que entre sus excepciones figuran las prácticas que ya realizan los centros del Sistema Nacional de Salud.

FACUA.org
España-31/05/2007
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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, explicó hoy que los hospitales españoles podrán continuar produciendo medicamentos de terapia avanzada tal y como lo hacen ahora y que este proceso no se verá afectado por el reglamento que aprobó hoy la UE

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