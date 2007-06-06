Salgado dice que la receta electrónica convivirá un año con la actual y permitirá la prescripción adecuada al tratamiento
Con el futuro Real Decreto sobre Receta Médica y Orden Hospitalaria.
FACUA.org
España-06/06/2007
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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció hoy en el pleno del Senado que dentro de la tramitación del proyecto del Real Decreto sobre Receta Médica y Orden Hospitalaria de Dispensación se ha previsto la coexistencia de la receta electrónica