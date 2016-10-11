Más noticiasSiguen los problemas de recalentamiento en las baterías

Samsung vuelve a pedir a los usuarios del Galaxy Note 7 que "apaguen el móvil", también los de reemplazo

Tras verse obligado a parar la producción del terminal, el fabricante surcoreano pide a los propietarios que dejen de usar los dispositivos, incluidos los que han sido entregados para sustituir los defectuosos.

FACUA.org / Agencias
España-11/10/2016
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Samsung Electronics ha vuelto a pedir a los usuarios de los Galaxy Note 7 que apaguen los terminales y dejen de usarlos. Ya lo hizo el pasado 12 de septiembre al constatar que varias unidades habrían sufrido un recale

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