Samsung vuelve a pedir a los usuarios del Galaxy Note 7 que "apaguen el móvil", también los de reemplazo
Tras verse obligado a parar la producción del terminal, el fabricante surcoreano pide a los propietarios que dejen de usar los dispositivos, incluidos los que han sido entregados para sustituir los defectuosos.
FACUA.org / Agencias
España-11/10/2016
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Los Galaxy Note 7 de reemplazo también presentan anomalías. | Imagen: Samsung.com.
Samsung Electronics ha vuelto a pedir a los usuarios de los Galaxy Note 7 que apaguen los terminales y dejen de usarlos. Ya lo hizo el pasado 12 de septiembre al constatar que varias unidades habrían sufrido un recale