Sanción a Ryanair por no dejar volar a un pasajero al que se robó el DNI
Deberán indemnizarle con 250 euros y el reembolso del precio del billete por denegación de embarque injustificada.
FACUA.org
España-10/01/2012
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha sancionado a Ryanair con la obligación de indemnizar con 250 euros y el reembolso del precio del billete a un pasajero por «denegación de embarque injustificada», según informaron a Europa Press fuentes jur&iacut