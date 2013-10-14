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Sancionados 13 médicos y enfermeras en China por sobornos de Danone para aconsejar su leche en polvo

Han sido condenados a penas que van desde la reducción salarial hasta la cancelación de sus licencias médicas.

FACUA.org
Asia y Oceanía-14/10/2013
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Las autoridades de la ciudad de Tianjin, en el norte de China, han sancionado a trece médicos y enfermeras que recibieron sobornos de la subsidiaria de Danone en el país, Dumex, a cambio de recomendar entre las familias de los recién nacidos el consumo de una leche en polvo i

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