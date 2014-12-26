Sancionan a dos bancos porque las cámaras de seguridad grababan parte de la vía pública
La Audiencia Nacional multa a La Caixa con 20.000 euros y al Banco Popular con 40.001 euros por recoger imágenes indebidas.
FACUA.org / Europa Press
España-26/12/2014
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La Audiencia Nacional ha condenado a La Caixa con 20.000 euros y al Banco Popular con 40.001 euros por recoger imágenes indebidas con sus cámaras de seguridad.
En el caso de Caixabank, son cuatro de las siete cámaras instaladas en la oficina de la call