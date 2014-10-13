Sancionan al Institut Català de la Salut por no preservar los datos de una paciente
El expediente se ha abierto tras la denuncia de una persona que acudió a la primera planta del Hospital del Vall Hebrón para presentar una queja por la atención recibida por un familiar suyo y encontró un impreso con información personal de un tercero.
FACUA.org / Agencias
Cataluña-13/10/2014
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La Agencia Catalana de Protección de Datos (Apdcat) ha abierto un expediente sancionador al Institut Català de la Salut (ICS) por no preservar los datos personales de una paciente y dejarlos al descubierto accesibles a terceras personas, según informa la agencia EFE.