Sancionan con 15.000 euros a una constructora por imponer a los usuarios el pago del impuesto de plusvalía
Tras la denuncia de un socio de FACUA, el Gobierno Vasco ha multado a la empresa Construcciones Fernández de Nograro.
FACUA.org
Euskadi-11/05/2009
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El Gobierno Vasco ha multado a una constructora por imponer a los usuarios el pago del impuesto de plusvalía, una práctica que supone una cláusula abusiva.
A raíz de la denuncia presentada por un socio de FACUA-Consumidores en Acción, a la que se sumaron