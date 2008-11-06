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Sanidad abre una oficina de vigilancia de venta de medicamentos por Internet

El Ministerio colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las comunidades autónomas para prevenir este tipo de delitos.

FACUA.org
España-06/11/2008
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El Ministerio de Sanidad y Consumo ha abierto una oficina de vigilancia de venta de medicamentos por Internet, según anunció hoy el ministro Bernat Soria durante la firma con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF), Pedro Capil

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