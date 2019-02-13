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Sanidad aconseja no consumir alimentos infantiles de las marcas Modilac y Blemil por riesgo de salmonela

En Francia se han detectado varios casos de salmonelosis que podrían estar relacionados con su consumo. Por el momento, no ha trascendido ninguno en España.

FACUA.org
Internacional-13/02/2019
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social recomienda no consumir determinados lotes de alimentos infantiles de las marcas Modilac y Blemil, tras haberse detectado en Francia varios casos de salmonelosis que podrían estar ligados a su consumo.

Según recoge

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