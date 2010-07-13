Sanidad alerta de la retirada del mercado de varios productos cosméticos y sanitarios
Comercializados por la compañía Ruher Ibérica no cuentan con las necesarias autorizaciones sanitarias.
FACUA.org
España-13/07/2010
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social ,ha emitido este lunes una alerta sanitaria. En la misma informa del cese de comercialización y la retirada del mercado de varios productos cosmé