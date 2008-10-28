Sanidad anuncia una "propuesta estratégica" para mejorar la atención al paciente drogodependiente en el Sistema Nacional de Salud
Martínez Olmos se defiende de las críticas del PP por no financiar los tratamientos para dejar de fumar.
FACUA.org
España-28/10/2008
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El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, anunció ayer que el Comité de Políticas de Salud sobre el Consumo de Drogas que trabaja en el Pacto por la Sanidad presentará «en los próximos meses» al Consejo Interterritorial d