Sanidad aprueba la financiación de un nuevo medicamento para tratar el VIH en pacientes con virus resistente
Etravirina se dispensará de forma gratuita en los hospitales a todos los pacientes que lo necesiten, que podrían ser unos 2.000 al año.
FACUA.org
España-01/12/2008
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El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, ha aprobado la financiación a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS) de una nueva alternativa terapéutica para los pacientes infectados por VIH que han sido trat