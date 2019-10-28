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Sanidad 'descubre' una marca española en la alerta por Listeria varios días después de informarla FACUA

No detalla cuáles son los productos de Casa Westfalia fabricados por la empresa alemana Wilke. La asociación critica una vez más la irresponsable gestión comunicativa que está llevando a cabo el Ministerio.

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España-28/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción critica una vez más la irresponsable gestión comunicativa que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sobre la alerta internacional por Listeria en productos cárnicos y derivados fabricados

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