Sanidad detiene la comercialización de un fármaco usado como medio de contraste en resonancias magnéticas
El Ministerio de Dolors Montserrat ha tomado la decisión de suspender la venta del medicamento Omniscan ante el riesgo de formación de depósitos cerebrales de gadolinio tras su administración en pacientes.
Europa Press
España-20/02/2018
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El Ministerio de Sanidad hará efectiva la retirada del medicamento Omniscan el próximo 12 de marzo. | Imagen: Europa Press.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha suspendido la comercialización de un medicamento utilizado como medio de contraste en resonancias magnéticas, tanto en adultos como ni&