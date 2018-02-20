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Sanidad detiene la comercialización de un fármaco usado como medio de contraste en resonancias magnéticas

El Ministerio de Dolors Montserrat ha tomado la decisión de suspender la venta del medicamento Omniscan ante el riesgo de formación de depósitos cerebrales de gadolinio tras su administración en pacientes.

Europa Press
España-20/02/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha suspendido la comercialización de un medicamento utilizado como medio de contraste en resonancias magnéticas, tanto en adultos como ni&

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