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Sanidad está en contacto con la OMS y la CE por si es necesario establecer medidas preventivas sobre la gripe porcina en humanos

Se ha celebrado una Comisión de Salud Pública para informar de la situación a las CCAA y actuar de forma coordinada.

FACUA.org
España-25/04/2009
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En relación a los casos detectados de gripe porcina en humanos en Estados Unidos y México, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha manifestado en un comunicado que está en permanente contacto con las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la

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