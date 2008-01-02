Sanidad estima que la actualización de los precios de referencia de los medicamentos ahorrará unos 117 millones de euros
Se recogen catorce nuevos conjuntos de fármacos que el Sistema Nacional de Salud no financiará a un precio superior al fijado en la orden.
FACUA.org
España-02/01/2008
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La orden ministerial por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos que entran en el sistema de precios de referencia y se actualizan estos precios ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado 29 de diciembre.
El Ministerio de San