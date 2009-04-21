Sanidad estudia introducir en las cajetillas de tabaco imágenes impactantes que "disuadan" de fumar
Causa 50.000 muertes al año, "más que el sida, drogas, alcohol y accidentes juntos", según el ministerio.
FACUA.org
España-21/04/2009
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El Ministerio de Sanidad y Política Social está estudiando una modificación de la Ley Antitabaco que incluya un cambio en el formato de las cajetillas de tabaco para introducir elementos visuales que «causen impacto» y «disuadan» a los fumadores de seguir consum