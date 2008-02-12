Sanidad financiará con más de 4 millones campañas de ONG para la prevención del VIH/sida
Se buscan estrategias de intervención en colectivos y poblaciones más vulnerables a la infección.
FACUA.org
España-12/02/2008
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El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, ha abierto la convocatoria de subvenciones, que para el año 2008 asciende a 4.152.000 euros, a las ONG que desarrollen programas en prevención del VIH/sida que den prioridad