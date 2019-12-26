Sanidad informa de un nuevo lote del turrón de almendras de Vicens con presencia de leche no declarada
La Aesan ha ampliado la alerta al lote 429-M, por contener este ingrediente sin aparecer listado en el etiquetado.
FACUA.org
España-26/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de un nuevo lote del turrón blando de almendras de la marca Vicens con presencia de leche no declarada en el etiquetado.
En concreto, se trata del lote 429-M de las unidades de 500 gramos, co