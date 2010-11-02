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Sanidad multa a una cafetería de la estación de trenes de León por permitir que los usuarios fumen en todo el local

Tras la denuncia presentada por FACUA a raíz de la queja de un usuario.

FACUA.org
Castilla y León-02/11/2010
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León ha multado a una cafetería de la estación de trenes de León por incumplir la Ley del tabaco.

FACUA denunció que

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