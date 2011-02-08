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Sanidad ordena la retirada del mercado de varios productos cosméticos por la presencia de hidroquinona

Se trata de una sustancia farmacológicamente activa que le confiere el rango de medicamento y que puede provocar algunos efectos adversos en la piel.

FACUA.org
España-08/02/2011
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha ordenado la retirada del mercado de diversos lotes de productos cosméticos que incluyen en su composición hidroquinona, una sustanc

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