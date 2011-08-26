Sanidad ordena la retirada del mercado y cese de utilización de unos implantes de relleno
Debido a deficiencias en el control de las condiciones de fabricación y documentación técnica incompleta en lo que se refiere a datos pre-clínicos y clínicos.
FACUA.org
España-26/08/2011
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado y cese de utilización de unos implantes de relleno de arrugas, depresiones cutáneas y restauración de volúmenes, fabricados en las instalaciones de la compa&nt