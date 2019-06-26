Sanidad ordena retirar 66 productos homeopáticos por no presentar la documentación correspondiente
Esta retirada se enmarca dentro del Real Decreto 1345/2007 por el que la Aemps está llevando a cabo el proceso de autorización y registro de dichos productos, que forman parte del primer periodo de entrega.
Europa Press
España-26/06/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de 66 productos homeopáticos con indicación terapéutica o cuya vía de administración sea inyecta