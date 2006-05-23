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Sanidad rechaza la regulación de las tallas de ropa demandada por FACUA y deja el tema en manos de la autorregulación del sector

FACUA lamenta la actitud del Ministerio ante la manipulación y las irregularidades que sufren los consumidores en las tallas de las prendas.

FACUA.org
España-23/05/2006
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El Ministerio de Sanidad y Consumo ha rechazado la petición efectuada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) de elaborar una norma para acabar con la manipulación en las tallas de vestir que se produce por partes de determinados comercios y marcas, de form

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