Sanidad recomienda no consumir aceite de girasol tras detectarse en Francia un aceite contaminado procedente de Ucrania
FACUA considera lamentable que el Ministerio no le haya informado y ve contradictorio que asegure que no hay riesgo para la salud.
FACUA.org
España-25/04/2008
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El Ministerio de Sanidad y Consumo ha alertado este viernes de la detección en Francia de un aceite contaminado por hidrocarburos alifáticos procedentes de aceites minerales, producido en Ucrania y distribuido a la mayoría de países de la Unión Europea, entre el