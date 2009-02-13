Sanidad registra 103 notificaciones de posibles reacciones alérgicas a la vacuna del virus del papiloma humano
Los únicos dos casos clínicamente graves son los de las niñas hospitalizadas en la Comunidad Valenciana.
FACUA.org
España-13/02/2009
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El Sistema Español de Farmacovigilancia ha registrado 103 notificaciones de sospechas de reacciones adversas asociadas con la vacuna del virus del papiloma humano, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Sanidad y Consumo.
De éstas, treinta y cinco se ca