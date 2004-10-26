Sanidad retiene un lote de vacunas contra la fiebre amarilla tras la muerte de una joven onubense
Ingresó en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva con fiebre y daño visceral multiorgánico, tras un cuadro de fiebre, malestar general, vómitos y diarrea los días previos.
FACUA.org
España-26/10/2004
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El Ministerio de Sanidad y Consumo ha afirmado hoy que mantiene retenido un lote de vacunas contra la fiebre amarilla como «medida de precaución» ante el fallecimiento de una joven onubense de 26 años, con iniciales P.S.A., con un diagnóstico de esta enfermedad