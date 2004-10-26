Más noticias

Sanidad retiene un lote de vacunas contra la fiebre amarilla tras la muerte de una joven onubense

Ingresó en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva con fiebre y daño visceral multiorgánico, tras un cuadro de fiebre, malestar general, vómitos y diarrea los días previos.

FACUA.org
España-26/10/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha afirmado hoy que mantiene retenido un lote de vacunas contra la fiebre amarilla como «medida de precaución» ante el fallecimiento de una joven onubense de 26 años, con iniciales P.S.A., con un diagnóstico de esta enfermedad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos