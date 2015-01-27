Sanidad retira del mercado 29 medicamentos genéricos por manipulaciones en sus ensayos clínicos
El Comité de Medicamentos de Uso Humano ha señalado que no hay pruebas de que alguno de los medicamentos en cuestión pueda causar daño o resultar ineficaz.
Europa Press
España-27/01/2015
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El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha suspendido la comercialización de 29 medicamentos genéricos tras comprobarse que la empresa encargada de realizar los ensayos clínicos previos a su autor