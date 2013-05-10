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Sanidad retira las canastillas 'Tu Peque' al contener un antiséptico que se confunde con suero

Este líquido no debe ser utilizado en los ojos, oídos, boca y mucosas de los bebés y debe enjuagarse con abundante agua en caso de contacto.

FACUA.org
España-10/05/2013
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La Agencia Española del Medicamento (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha retirado del mercado las canastillas ‘Tu Peque’ con etiqueta (precinto) de color rojo, que contienen Cristalmina UNI 1% Acuosa, antiséptico para piel san

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