Sanidad retira tres productos usados por culturistas como alternativa a los esteroides
Las marcas prohibidas para su comercialización son Episdrol, Epistane y Phreak, y su principio activo se ha asociado con enfermedades hepáticas graves, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y embolia pulmonar.
FACUA.org
España-24/09/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ordenado la retirada del mercado de Episdrol, Epistane y Phreak, tres productos utilizados en el entorno del fisioculturismo como alternativa a los esteroides anabólicos para aumentar la masa y la fuerza muscular.